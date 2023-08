Sound Of Riviera porta in costiera clubbing e jet set internazionale

Non solo mare e relax per il Maya Beach Experience della Costiera Sorrentina, che in questo fine settimana è avvolto da atmosfere ibizenche e sonorità melodic house tipiche dei migliori club e festival internazionali.

Sound Of Riviera, questo il nome dell'happening esclusivo dedicato al jet set internazionale ed ideato da Davide Rocco e Francesco Giglio, soci fondatori del Maya in collaborazione con FC Entertainment di Ferdy Chiabra, prevede un percorso sonoro che fonderà clubbing, moda e jet set con artisti internazionali del calibro di Ariel Vromen - noto nell’industria del cinema hollywoodiano tanto quanto nel mondo del clubbing - e DJ Tennis, organizzatore di eventi, dj e proprietario di un’etichetta discografica. Fra i partecipanti non mancheranno anche tantissimi ospiti VIP e noti imprenditori di tutto il mondo.

Sound Of Riviera è il primo format creativo che rompe gli schemi dell’ospitalità sorrentina e che si pone l’obiettivo di proporre al pubblico una dolce vita ritrovata, decisamente più contemporanea e attenta a tematiche legate alla sostenibilità nella sua accezione più ampia.

FC Entertainment è una società di produzione eventi con sede a Milano che opera a livello internazionale, posizionandosi tra la produzione di momenti culturali di alto profilo e la generazione di revenue tramite il circuito dell’hospitality e delle sponsorizzazioni. Ferdy Chiabra, che ha fondato la società nel 2018, è responsabile di alcuni degli eventi esclusivi più creativi e straordinari del mondo, come «Unicef Luisa Via Roma», il famosissimo fashion gala di beneficenza creato in co-partnership fra Unicef e LuisaViaRoma.

Co-partner dell’evento sarà anche Unknown Tribe, la community privata esclusiva con sede a Ginevra creata da Jonathan Harari, membro di una delle 100 famiglie più influenti in Svizzera secondo Forbes.

La community è conosciuta in tutto il mondo per riunire persone che condividono la stessa visione del mondo, della musica e della libertà di espressione.