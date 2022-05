Blanco con la maglia del Napoli: lo scatto social con l'amico Andrea Petagna

Un concerto sold out al Palapartenope per Blanco, il cantante che lo scorso febbraio ha sbancato Sanremo con l'amico-collega Mahmood e che pochi giorni fa è stato protagonista dell'Eurovision Song Contest di Torino. Ma il Napoli anche sulla pelle: l'artista ha infatti indossato dopo il concerto la maglia azzurra regalata a lui da Andrea Petagna, attaccante del club che ha assistito allo show di ieri sera a Fuorigrotta. Qualche settimana fa Blanco aveva posato in foto anche con il magazziniere Tommaso Starace: i due si erano incrociati in hotel a Torino, con la squadra di Spalletti in trasferta e Blanco impegnato proprio nelle prove dell'Eurovision.

