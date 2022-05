Pinguini Tattici Nucleari, 11 agosto in concerto all'Arena dei Pini di Baia Domizia

Bpm Concerti e Trident Music annunciano oggi due nuove date outdoor del Dove eravamo rimasti tour, l’incredibile avventura live dei Pinguini Tattici Nucleari in partenza a giugno, che sintetizza tutta la voglia della band di andare avanti e ricominciare a vivere, lasciando alle spalle questi due anni di stop ai grandi eventi.

APPROFONDIMENTI IL TOUR Luchè torna live a Napoli il 29 novembre al PalaPartenope IL CONCERTO La Kharkiv Chamber Orchestra al Diana: musiciste ucraine in concerto... IL CONCERTO Lido Varca d'Oro, Roots on the Beach: ode a Bob Marley

Lunedì 1 agosto faranno tappa a Gallipoli (Le) per calcare il palco del Parco Gondar, giovedì 11 agosto saranno a Baia Domizia (Ce) per un imperdibile show all’Arena dei Pini. I biglietti per le due nuove date saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di lunedì 23 maggio sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Dove eravamo rimasti tour è il modo più bello per tornare ai concerti ed estendere l’abbraccio ai fan che non hanno mai smesso di sostenerli in tutto questo periodo. A vivere per primi questa attesissima esperienza saranno, con gli appuntamenti indoor di giugno, proprio coloro che da più tempo stanno attendendo impazienti i live della band nei palasport, da settimane interamente sold out.

Dove eravamo rimasti tour cattura i Pinguini Tattici Nucleari nella fotografia più sfaccettata del loro sentire, che guarda al passato più lontano del primo tour importante e a quello più recente, colorato e iconico dell’esperienza sanremese, al presente del grande ritorno ai live senza dimenticare l’imminente nuovo grande capitolo che darà voce e ritmo all’estate italiana: dopo due anni ai vertici delle classifiche e oltre 900 milioni di streaming, e dopo il triplo platino di Ahia!, i Pinguini Tattici Nucleari tornano venerdì 27 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo Giovani Wannabe.