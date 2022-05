Luchè torna live a Napoli il 29 novembre al PalaPartenope

Una data decisamente speciale quella di Napoli per il Dvla Tour di Luchè, che porterà il nuovo progetto discografico Dove volano le aquile – tra successi e hit del passato – il 29 novembre 2022 sul grande palco del Palapartenope.

La dimensione live, al pari del momento creativo, riveste un’importanza fondamentale e finalmente, dopo tanta attesa, Luchè allargherà l’abbraccio a tutto il suo pubblico nella sua magica città. Dove volano le aquile si presenta in tutto e per tutto come un album dal carattere internazionale, uscito lo scorso aprile per Sony Music Italy/Columbia Records, in vetta alla classifica album Fimi/Gfk nella settimana di release, già certificato Disco d’Oro.

Il primo singolo estratto Le pietre non volano feat. Marracash, fuori con uno speciale videoclip su Youtube, è già una hit tra rime senza compromessi. La data napoletana si aggiunge alle date estive e ai palazzetti autunnali già annunciati, tutti prodotti da Bpm Concerti e Trident Music: 17.07 Genova - Balena Festival; 20.07 Catania - Wave Summer Music; 22.07 Cosenza - Restartlivefest; 23.07 Vasto - Aqualand del Vasto; 25.07 Gallipoli - Parco Gondar – per l’estate – 19.11 Rimini - RDS Stadium; 21.11 Milano - Mediolanum Forum; 24.11 Roma - Palazzo dello Sport; 29.11 Napoli - Palapartenope – per l’autunno.