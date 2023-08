Napoli, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano celebra la Città sotto le stelle martedì 8 agosto

Martedì 8 agosto, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano celebra la Città e il suo territorio in una serata all'ombra del Vesuvio, con degustazioni di vini della zona, performance teatrali e visite al Museo. Dopo i circa mille visitatori che hanno animato, il 6 luglio scorso, la festa gratuita per l’anniversario dei 15 anni del Mav, tra musica e esibizioni di artisti di strada, visite al Museo tra i suoi percorsi immersivi e interattivi dedicati, la bella iniziativa “Invito alla lettura” che, nel corso dell’evento, ha dato la possibilità ai ragazzi e agli adulti di avere in regalo libri di varia cultura, il Mav di Ercolano ci riprova e torna in campo per affermare la sua peculiare inclusività, essendo un museo giovane, con radici antiche, che intende svolgere la sua attività di divulgazione culturale con linguaggi digitali sempre più innovativi, per coinvolgere sempre più persone di ogni età, con nuove installazioni, sempre più aggiornate, che consentiranno un'immersione contemporanea nella tragedia del Vesuvio di duemila anni fa.

Continua così nella bellezza e nell’inclusione la narrazione culturale del Mav/il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano che, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, rappresenta un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all’avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell’ultima versione Mav 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza, in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del territorio campano.

La fruizione del museo Mav, grazie sempre all’iniziativa “Il Mav in esclusiva per te”, tramite prenotazione dedicata, potrà sempre avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, dal martedì alla domenica, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora. Con il contributo artistico di Eduardo Esposito e Ciro Troise, la collaborazione del Consorzio Tutela Vini del Vesuvio, di coop Radio Siani, in sinergia con il Pastificio Gerardo Di Nola di Gragnano