Sorrento jazz festival internazionale con Maurizio Casagrande, Mario Biondi e i Neri per caso

Mario Biondi, Maurizio Casagrande, Neri per Caso, Andrea Abbadia Quartet e Paolo Di Sabatino Quartet sono i protagonisti della 22esima edizione di Sorrento Jazz Festival Internazionale - Penisola Sorrentina Festival. L'evento è promosso dal Comune di Sorrento ed organizzato da Italiaconcerti con la direzione artistica di Antonino Esposito, con inizio alle 19.30.

APPROFONDIMENTI IL TURISMO Natale in costiera sorrentina, i contagi frenano le prenotazioni:... IL NATALE Natale a Paestum e in Costiera: spettacoli di videomapping in 3D LE FESTE Sorrento, la pioggia non ferma l'accensione dell'albero di...

Si parte giovedì 16 dicembre, con Maurizio Casagrande in «E la musica mi gira intorno», un finto concerto che ricostruisce la sua storia artistica, partendo dagli anni Cinquanta e arrivando ai giorni nostri. All'attore e regista sarà consegnato il Premio “Surrentum Eventi”.

Il 17 dicembre, sarà la volta dell'Andrea Abbadia Quartet, formato da Andrea Abbadia (sax baritono), Lello Petrarca (pianoforte), Luca Varavallo (contrabbasso) e Alex Perrone (batteria).

Mario Biondi sarà invece l'ospite speciale della serata del 18 dicembre con il Paolo Di Sabatino Quartet, che raccoglie alcuni dei musicisti più versatili del panorama jazzistico nazionale: Paolo Di Sabatino al pianoforte, Marco Siniscalco al basso, Glauco Di Salatino alla batteria e Max Ionata al sassofono. In questo progetto Paolo Di Sabatino si ricongiunge con l’amico di sempre Mario Biondi, artista unico nel suo genere e riconosciuto dal grande pubblico come una delle voci più belle e affascianti a livello internazionale. Un momento di immersione nei più grandi successi del cantante, eseguiti con una band di eccellenza per ripercorrere i successi finora regalati da Biondi alla discografia.

Ultimo appuntamento, domenica 19 dicembre con il concerto dei Neri per caso, il famoso gruppo “a cappella”, specializzati cioè nel canto corale senza strumenti. Il gruppo proporrà un recital di canti natalizi dal titolo Natale per caso.