«Suoni Divini» a Sorrento con Tiromancino, Ilaria Pilar Patassini e Gnuquartet

Si apre domani la XII edizione di Suoni Divini, la rassegna in programma fino al 2 dicembre nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo di Sorrento. Nelle tre serate si alterneranno i Tiromancino, Ilaria Pilar Patassini ed i Gnuquartet.

Lo start della kermesse musicale è affidato a questi ultimi, un gruppo assolutamente originale, che ha saputo portare la musica di Nicoló Paganini lontano dalla concezione classica e dalla stesura virtuosa, creando tutt’altro che arrangiamenti ma veri e propri brani inediti dedicati ai celebri capricci, alle sonate e ai concerti solistici. Con Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello, questo quartetto offre un sound ricco di stile inaspettato.

Venerdì 1 dicembre, accompagnata da Federico Ferrandina alla chitarra e Andrea Colella al contrabbasso, la cantante interprete e cantautrice Ilaria Pilar Patassini presenta il live del suo ultimo album Terra senza Terra, muovendosi tra canzone d’autore, jazz, world music e musica classica.

Artista raffinata ed elegante, è stata vincitrice e finalista di molti concorsi nazionali e internazionali legati alla canzone d’autore e all’interpretazione.

Un appuntamento imperdibile anche sabato 2 dicembre con un nome che non ha bisogno di presentazioni e tanto meno di descrizioni poiché essere Tiromancino significa essere un pezzo importante e unico della musica italiana, con un repertorio arricchitosi negli anni di sempre nuovi grandi successi, indelebili nella memoria del suo pubblico. In trio la voce e la chitarra acustica di Federico Zampaglione, il basso di Francesco Stoia e il pianoforte di Fabio Verdini ripropongono i grandi successi di questa band.

Quest’anno «Suoni Divini» collabora con l’Istituto artistico-musicale Grandi di Sorrento attraverso incontri tra gli artisti e gli studenti per un approccio educativo a favore delle nuove generazioni interessate ai tanti aspetti della musica e del suo mondo. La rassegna è organizzata dal Comune di Sorrento ed i concerti sono in programma per le 20. L’ingresso è gratuito e sarà consentito fino ad esaurimento posti.