Zarrillo, a Napoli una delle ultime tappe del «Vivere e rinascere tour»

Una grande festa in tre concerti per salutare e ringraziare il suo pubblico: Michele Zarrillo chiude 'Vivere e Rinascere Tour', un tour durato un anno e mezzo, con tre date, la prima a Napoli (12 novembre, Teatro Cilea). Gli altri appuntamenti annunciati sono a Roma (2 dicembre auditorium Parco della Musica) e a Milano (3 dicembre, Teatro nazionale). «L'esperienza dello scorso anno al Festival di Sanremo ha aperto un periodo fortunato e inaspettato - racconta Zarrillo - Dopo l»incidente di salutè del 2013, veder ripartire la macchina con risultati anche migliori che in passato, mi ha rigenerato e dato tanta voglia di fare musica e di cantare. Sentire la vicinanza del pubblico in questi momenti è davvero emozionante«. Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) lavora un team di musicisti composto da Alessandro Canini(batteria, percussioni, attuale arrangiatore e produttore dell'artista), Danilo Fiorucci (basso e contrabbasso elettrico), Ruggero Brunetti (chitarre elettriche, acustiche e voce), Laura Ugolini (voce), Giampiero Grani (tastiere e pianoforte), Roberto Guarino (chitarre acustiche, elettriche e voce). I concerti sono prodotti da Color Sound.

Venerdì 12 Ottobre 2018, 20:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA