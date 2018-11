A Villa Domi si celebra il «Party del sorriso», con Angelo Iannelli una parata di stelle

Giovedì 1 Novembre 2018, 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si svolgerà sabato 3 Novembre a partire dalle ore 20:00 nell’incantevole Villa Domi, salita Scudiello 19/A a Napoli, il “Party del Sorriso” serata di solidarietà per i meno fortunati , fondata dall’artista poliedrico Angelo Iannelli conosciuto come l’ambasciatore del sorriso per il suo impegno nel sociale. la kermesse è organizzata dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con Villa Domi Eventi e ricevimenti. Una serata dalle mille magie . Spettacolo con apricena a buffet e brindisi finale con tante sorprese per sorridere alla vita ,rivivendo le emozioni degli ultimi eventi recenti, vale a dire il Premio “Ambasciatore del Sorriso” e il Festival “Le Voci di Napoli”. Alla serata sono stati invitati tutti i premiati Ambasciatori del Sorriso delle varie edizioni e diverse sindaci del territorio. Lo spettacolo sarà aperto con un momento di moda con le sfilate delle modelle dell’ Accademia Maria Mauro e dello stilista Salvatore Fiorentino che presenterà la nuova collezione di Pelliccie Autunno/ Inverno.Seguirà la danza moderna con Emanuela Gambardella .successivamente l’esibzione dei ballerini Salvatore Ciccone e Maria Girotta, in villa spazio anche al tango argentino con i campioni tangheri Antonella Devastato e Francesco Menichini . Il Jazz è affidato al maestro Rocco Di Maiolo e ancora Rosario Scotti di Carlo con le sue percussioni ,per il cabaret hanno confermato Angelo Di Gennaro , Salvatore Gisonna ,Nando Varriale alla consolle DJ Carlo Di Giacomo, non mancheranno esibizioni a sorprese dei tantissimi cantanti al Friends Angelo Iannelli.Tante le eccellenze che hanno confermato la partecipazione al grande vento gli attori : Gigi Savoia, Marotta Davide, Arturo Sepe, Diego Macario, Antonio Ciccone, Cascella Giuseppe, Lucio Ciotola.I cantanti : Francesca Maresca, Giuseppe Gambi, Felice Romano, Pier Macchie’ , Marika Cecere ,Gennaro De Crescenzo, Piero del Prete,Luca Esposito, Maria Rosaria Cenni, Antonio Buonomo,Gino Accardo, Luca Blindo, Antonello Cuomo, Lino Blandizzi, Antoane, Diego Moreno e ancora Antonella Leardi , ,Lorenza licenziati ,Magda Mancuso, Line Stile, Rosanna Romano, Marta Krevsum , Laura Tresa, Nando De Maio , Rino Cesarano, Gianni Vigoroso , Nello Fontanella, Conte Alessia, Maria Caniglia Presidente commissione Welfare Comune d Napoli e tantissimi altri campioni del sociale e della cultura.Non mancherà la tammurriata Vesuvius con ospite d’eccezione Romeo BarbaroLa serata sarà glorificata dai Percorsi D’arte in tour in mostra gli artisti: Raffaele Cantone, Nadia Basso, Francesco Sellone, Elisa Bersani, Giovanni Cardiero, Antonio Lanzetta,Maurizio Fontanella, Leandra’ D’andrea . Per rendere magica la serata un aperitivo e varie degustazioni di Villa Domi eventi del padron Mimmo Contessa, la mozzarella di Amodio, la pizza del maestro Luciano Sorbillo e infine la torta e i dolci del noto pasticciere internazionale Ciro Poppella e ancora liquori e caffè , per l'allestimento floreale Michelangelo Griffo ’. La manifestazione sarà ripresa dai più importanti mass media regionali.Hanno confermato la loro presenza : Anteprima TV , DG Foto Art, Otto Channel Tv, la Provincia online, Bassa Irpinia, Scisciano Notizie, Mario Orlando coodirettore di Capri Event , Davide Ponticiello il Barone, Alfredo Mariani “ DIVI E DIVI” Francesco Russo Direttore Gazzetta dello Spettacolo, Valentina Capuano e Giafranco Bellissimo della rivista "Napoli e Dintorni"Non mancheranno ospiti e vip a sorpresa come nello stile Iannelliano dell’ambasciatore del sorriso, con l’obbiettivo di fare solidarietà per i meno fortunati e sorridere in una società sempre più triste . La serata come tradizione vedrà a condurre formato da Edda Cioffi, Angelo Iannelli , Emanuela Gambardella e le miss: Giulia Accardo Ludovica Masucci.