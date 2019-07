La grande notte di Dedoland: party super ​per i 18 anni di Alfredo Pallotta

Giovedì 18 Luglio 2019, 18:16

Piu di 1.200 invitati ai 18 anni di Alfredo Pallotta per tutti Dedo. Più che una festa,un evento con tanto di tema fluo Tomorrowland che il festeggiato ha trasformato in Dedoland. 1.200 amici di Dedo, un record di invitati complice l'impeccabile organizzazione del fratello Raffaele Pallotta che ha diretto angeli luminosi sui trampoli, ballerina nella coppa di champagne, spettacolo del fuoco, ballerine nella palle trasparenti e un finale pirotecnico a ritmo di musica. Una mega torta di Alba catering e le impeccabili acrobazie dei barman Lorenzo e Federico del bar nelle donne che mamma Gabriella Fabbrocini e papà Fabrizio Michele Pallotta d'acquapendente hanno voluto regalare al festeggiato con un tanti auguri intonato da tutti i presenti con un dress code fluo da urlo.Palloncini fluorescenti, gonne fluorescenti, occhiali cappelli e perfino paint body fluorescente. Una festa perfettamente riuscita cui non sono mancati i nonni Alfredo Fabbrocini e Mariolina Pallotta, la zia e madrina Carmen Cacace e i tanti amici come Guido Moschini, Augusto Credendino, Lorenzo Ceppaluni, Giancarlo Conzo, Lorenza Lavitrano, Paolo D'Andrea, Antonio Russo, Vittorio Botti, Lucio Vittoria, Alessia Aria, Alessia Mancone, Zoe Corsale, Asia Abbamonte, Nicola Lagatta, Lorenza Capasso e Giorgia D’Angelo.Molti con maglietta con la scritta Dedoland a testimoniare che Dedoland ossia la terra di Dedo esisteva davvero!Un buffet che ha fatto mangiare fino alle 4 di notte tra piccoli chioschi con sfogliatelle salate e dolci idea dellimprenditore Francesco Capaldo, pizza a portafoglio, pizze e würstel fritto, spighe bollite e arrostite sotto il tipico chiosco e il mitico grattachecca, ossia il chiosco di granite.Star della serata due giovani rapper, Vale Lamb e MB, Killa che hanno intonato insieme al festeggiato e agli amici tante canzoni moderne per poi lasciare il campo ai dj Peppe Blasio e Umberto Mazzei e al vocalist Picariello per una serata riuscitissima piena di sorprese.