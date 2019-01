Ex on the Beach Italia fa tappa a Napoli: party esclusivo a Coroglio

Domenica 13 Gennaio 2019, 13:36

I tempi cambiano, cambiano i punti di vista, e a sbancare in Tv oggi ci sono i reality show che mostrano gli aspetti più crudi e salienti della nostra epoca: un format in cui lo spettatore può ritrovarsi ed immergersi, dove i protagonisti sono persone comuni che si mettono a nudo senza pudore. Gran successo negli ultimi tempi anche Ex on the Beach Italia, il reality trasmesso su Mtv e Now Tv dal 26 settembre 2018 e presentato da Elettra Lamborghini. Nello show, basato sul format britannico Ex on the Beach, otto single vengono ospitati in una villa per conoscersi e trovare il nuovo amore, ma poco alla volta arriveranno i loro ex. E ora i protagonisti acclamati in tutta Italia sono pronti ad accorrere a Napoli per un’occasione esclusiva: il party organizzato nella location dei grandi eventi, The Square in via Coroglio il prossimo 25 gennaio.Una grande festa all’insegna del divertimento dove poter scoprire le novità e i retroscena sul programma che lo scorso anno ha sbancato su Mtv ed è pronto ad intraprendere una nuova stagione dopo la tappa napoletana. E intanto al The Square continuano le novità, confermandosi teatro delle più importanti manifestazioni goliardiche, ma non solo, del Sud Italia.