Martedì 16 Ottobre 2018, 09:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ospite d’eccezione l’altra sera a Corso Umberto per il cocktail party organizzato da Sandro Ferrone per l’opening del suo primo store partenopeo. Ad accogliere i numerosi amici invitati da Mila Gambardella e Cristiana Giordano è stata infatti la conduttrice televisiva Elena Santarelli, spumeggiante nel suo abito di paillette dorate abbinato ad un paio di stivali cuissard rigorosamente di tendenza: un look che è stato apprezzato non solo dai fan della showgirl di Latina ma anche dalle numerose trend addicted presenti, molte delle quali ne hanno approfittato per regalarsi un selfie con lei sotto l’occhio vigile di Romolo Pizi.Un rito a cui non si sono sottratti del resto neanche i padroni di casa, ovvero Marco Bernardi e Simona Mazza, né tantomeno Sasà Ferrone, figlia dello stilista romano. Un preserata diverso dal solito per iniziare con il piede giusto il fine settimana, sulle note proposte in console dalla dj Efee che ha animato l’happening fino a sera coinvolgendo anche Ivana Visconti, Katia Finizio, Valeria Gargiulo, Veronica e Federico Manna, Francesca e Simone D’Aniello, Annamaria Donnarumma, Federica Bianco, Ilaria Guerra e Guido Gallichi, Agnese Roberti, Enzo Agliardi, Lula Carratelli, Federica Riccio, Chiara Minoja, Gloria d’Avino, Marilisa Monti, Maria Vittoria Salvati, Cecilia Pezzella, Alessandra Di Giacomo, Caterina Ummarino.