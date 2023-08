Procida, il white party della famiglia Crisano

Nona edizione per il Total White di Procida, il party più atteso dell'estate campana che ogni anno raduna sull'isola di Arturo centinaia di ospiti che fanno a gara per assicurarsi l'invito all'happening.

Merito dell'indubbia capacità organizzativa del padrone di casa, l'imprenditore napoletano Nicola Crisano, che anche stavolta ha accolto i suoi amici con la moglie Luisa ed i figli Vincenzo e Ludovica, le sorelle Anna e Lina con il marito Luigi Finamore ed i gemelli Dora, Antonia e Francesco. Del resto, squadra che vince non si cambia e quella di Crisano è davvero una squadra super rodata in cui ognuno, già mesi prima, ricopre il ruolo assegnato con minuziosa precisione. Il risultato, anche quest'anno, è stato un trionfo di divertimento, coreografie, musica e cibo di alta qualità grazie ad un pool di collaboratori e partner da far invidia ai più grandi eventi professionali. Prova ne sia, la carrellata di foto degli anni precedenti che fin dall'ingresso nella villa di famiglia ha raccontato ai nuovi ammessi l'evoluzione avvenuta negli anni.

Catapultati in una successione avvolgente di corner foto con accoglienti ballerine ed allestimenti a tema ideati da Ballon Puerta del Sol, gli invitati di quest'anno non hanno potuto fare a meno di ammirare l'insolito, quanto glamour, angolo bar a forma di yacht firmato Fiart Mare messo a disposizione dalla famiglia di Luggo.

A dare il via ai festeggiamenti è stato, però, un momento dedicato doverosamente al sociale con la consegna al sindaco di Procida Dino Ambrosino di un assegno intestato all'ente locale Albano Francescano, che purtroppo versa in condizioni economiche precarie ma la cui attività sull'isola è insostituibile dal momento che l'ente fornisce assistenza a malati bisognosi fin dal 1842. Un giusto sostegno a chi tanto fa per gli altri in silenzio, la cui opera Crisano ha voluto invece encomiare e promuovere con tutti i suoi amici per poi aprire ufficialmente, è il caso di dire, le danze. Lo spettacolo è stato un susseguirsi di vari momenti musicali, diretto magistralmente da BeArt di Bruna Baccari con le coreografie di Luca Squadritti: ballerini, ballerine e parkour. Il pubblico presente nel giardino della villa si è potuto così divertire sulle note proposte prima dalla promettente new entry del by night partenopeo Dj Cicci, al secolo Ludovica Crisano e figlia del patron della festa. Un'ouverture ad alto coinvolgimento che ha riscaldato il parterre in vista dell'attesa performance degli Spillenzia, cover band dedita al Pop internazionale e la Dance Music che anche stavolta hanno colpito nel segno così come il sassofonista Ernesto Dolvi, che ha deliziato i presenti accompagnato dalle note dell'innovativo violino elettrico di Michele Caligiuri.

Direttamente dalla più note discoteche d'Italia è arrivato poi anche il dj Vincenzo Paccone, che ha coinvolto tutti in pista per quasi due ore di musica e coreografie no stop. E quando tutte le sorprese sembravano essere finite, ecco il coup de theatre: la voce coinvolgente di Max Righi, direttamente dal gettonatissimo Rigatoni di Formentera, vocalist d'eccezione al Total White 2023 e mattatore del "momento bandiera" con tanto di body painting su una modella dipinta con il tema 3 più scudetto del Napoli e, sulla schiena, il ritratto di Nicola Crisano. Un tributo al Napoli campione d'Italia non casuale visto che il calcio, in casa Crisano è da sempre una passione dichiarata e senza fine. Uno spettacolo indimenticabile insomma tra le mille luci colorate ideate, così come il service audio degno di un concerto in piena regola, da On Service di Stefano La Pegna e Mattia Mascolo che hanno contribuito ad entusiasmare i tantissimi ospiti immortalati dall'obiettivo dello storico fotografo procidano Antonio Lauro e da quello di uno dei fotografi più in voga del momento come Marco Baldassarre, assistito per l'occasione da Dario Adamo e dal videomaker Emanuele Scarallo. Indimenticabile il tradizionale rito dei doni della famiglia agli amici: le valigie messe a disposizione dal caro amico Lello Carlino tornato dalla Sardegna, gli occhiali da sole messi a disposizione dalla famiglia Lama, sponsor dell'evento, le box del Pastificio Ferrara ed ancora tantissime magliette del Total White donate dall'amico di sempre Massimiliano Inda, le scarpe Roberta Festa Milano di Mariano De Marco, caschi moto marcati totalmente white di Moto Roma nonché i braccialetti ed i ventagli, sempre apprezzati vista la data, regalati da Fiart Mare che ha anche messo a disposizione un weekend su una delle sue barche: un animatissimo sorteggio reso possibile anche grazie al managing director Marco Vertecchi ed alla responsabile marketing Giorgia Landolfi, quest'ultima presente in prima persona. Finale a sorpresa, lo spettacolo pirotecnico tra emozioni e qualche lacrima: al ritmo delle note di O Surdato Nnammurato, Accendi un Sogno ha dato il meglio di sé prima di dare spazio alla musica anni Ottanta di Maurizio Filisdeo.

Non potevano mancare l'inseparabile cugino di Crisano Vincenzo Ferrara con la compagna Imma Laino così come Maria Teresa Ferrari con il marito Lucio Giordano, Esmeralda Vetromile e Paolo Conte, Lello Carlino con la compagna Asja, Riccardo Monti con la moglie Chiara Tuccillo, Francesco e Vittoria Lubrano, la nota influencer milanese Silvia Berri, Mauro Bonadei con la modella Milena Salvemini, il notaio Simona Guerra, Riccardo Morgera, Federica Balbi, Giovanni Docimo, Fortunato ed Iaria Scotto, Pino ed Anna Porzio, il notaio Giuseppe Satriano con la moglie Gabriella, l'amico di sempre Alessandro Valentini con la moglie, l'avvocato Antonella Esposito con il marito Lucio Gagliardi, gli amici di sempre Vanni Ranieri, Marco e Mariarosaria Majorano, Ugo ed Adele Famà, Claudio e Coca Esposito, Carlo e Luisa Palmieri, Giacomo e Rossella Bruno, Enrico D'Andrea e la figlia Federica, Fabio e Tea Zito, Licia Antonini, Mauro Mancuso, Mario ed Alessandra Mancuso, Luca e Maria Laura Doria, Nunzio Conte e Maria Rosaria Gentile, Gianluca e Simona De Crescenzo, Marco ed Angela Bottiglieri, Mariano De Marco, Fabrizio Vettosi e la moglie Rosita, Giorgio Majorano, Sergio e Marcella De Rosa, Paolo Fontanarosa e consorte, Fabrizio Petti ed Anna Sommella, Gino Serrao e tanti altri.