Bacoli, in scena a Villa Vatia lo spettacolo Napucalisse di Mimmo Borrelli

Giovedì 28 Dicembre 2017, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 12:30

BACOLI - Appuntamento speciale questa sera e domani con Efestoval – Festival dei Vulcani: alle 19 nel complesso Villa Vatia a Torregaveta, in piazza Servilio Vatia, in scena lo spettacolo «Napucalisse» di e con Mimmo Borrelli, 38enne drammaturgo, attore e regista flegreo, originario proprio di Torregaveta e nome di gran rilievo nell’ambito del panorama teatrale italiano. Sul palco la Napoli condannata e quella innocente, cui l’attore Mimmo Borrelli rivolge un canto struggente con le musiche dal vivo di Antonio Della Ragione.Il ricavato di questa doppia tappa natalizia sarà riservato alla realizzazione della quarta edizione di «Efestoval – Festival dei Vulcani», la rassegna di teatro itinerante che si svolge a settembre sul palcoscenico dei Campi Flegrei e a Napoli, con la direzione artistica di Borrelli e l’organizzazione dell’associazione IoCiSto con cinquanta giovani della terra ardente. A loro il compito di progettare e realizzare la manifestazione teatrale, tra le più seguite nel comprensorio. Il Festival, del tutto autofinanziato, mira a far rivivere spazi che rappresentano nell’immaginario collettivo dei “monumenti emotivi”, luoghi che nel secolo scorso costituivano il centro della vita sociale: fabbriche dismesse, laghi, parchi, scuole, vecchie cave, campi sportivi, cantieri navali, antiche masserie, ospedali, manicomi.«Piccoli focolai di micro comunità intorno ai quali ri-trovarsi – afferma in una nota Borrelli - in qualità di spettatori attivi e narratori stessi, depositari di una memoria rarefatta e impalpabile. Il tutto confluisce in un percorso di scavo culturale, di presa di coscienza e di recupero della memoria dei luoghi che mira a coinvolgere l’intera comunità». L’obiettivo è di associare ad ogni luogo uno spettacolo, plasmando suggestioni, racconti e storie.