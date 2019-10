Venerdì 11 Ottobre 2019, 10:37

Ritorna puntuale l’appuntamento con il Bruttini Social Club, il ritrovo di via Crispi dove già dallo scorso anno l’attrice Claudia Ruffo insieme ai soci Mimmo Esposito, anche lui attore, Romualdo Loiacono ed Adriano Maddaloni propongono agli habitué della movida di Chiaia un cartellone sempre di successo fatto di cene spettacolo ed apericena che si susseguono senza sosta dal giovedì alla domenica.A dare il via, sabato scorso, sono state allora due voci note della canzone napoletana come Fabrizio Fierro ed Aurelio Fierro Junior, che per quasi due ore si sono esibiti sul palco del Bruttini con una selezione di evergreen tricolore.A seguire, invece, la musica del Bel Paese è stata protagonista in versione dance della selezione operata in console dal dj Enzo Capocelli, che subito dopo cena ha trasformato la sala in un piccolo ma divertentissimo ritrovo nel cuore di Napoli dove per tutta la stagione si esibirà quindi il gruppo resident della B Band, che quest'anno si avvale di un nuovo format e nuove collaborazioni di musicisti di grande spessore, mentre i Fierro si esibiranno una volta a settimana o il venerdì o il sabato.Il mix perfetto per chi ama il clubbing, le jam session e perché no le degustazioni ed i long drink, come dimostra l’affluenza della “prima”: tra i tantissimi presenti, anche Turi Romano, Mario Vaccaro, Fabiana Porciello, Andrea Adamo, Nicoletta Amato, Roberta Fusco, Maria Grazia Vasaturo, Maridì Vicedomini, Sante Cosentino e numerosi professionisti del by night come il dj Marco Piccolo, Ciro Vitello, Benedetta Cerrelli, Luciano Monte, Alessandro Esposito.