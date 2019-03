Circle Tour Campania: «I Kiwi di Napoli» al teatro Don Peppe Diana di Portici

Venerdì 29 Marzo 2019, 12:48

Dopo aver debuttato in anteprima al Teatro Kohlenpott di Herne, a la Friche la Belle de Mai di Marsiglia ed esser andato in scena sul palcoscenico del Ridotto del Teatro Mercadante di Napoli, domenica 31 marzo alle ore 18, “I kiwi di Napoli” del drammaturgo tedesco Philipp Löhle arriva al Teatro Don Peppe Diana di Portici, per la rassegna “Circle Tour Campania”, organizzata dal Nuovo Teatro Sanità, in collaborazione con BLab e Tells Italy per le tappe porticesi, all'interno del progetto “Circle Festival”, dedicato alla drammaturgia europea, realizzato con il sostegno di MIBAC e SIAE, nell'ambito dell'iniziativa “Sillumina - Copia privata per i giovani, per la cultura”. Il lavoro teatrale nasce nell’ambito di Cities on the Edge, progetto realizzato dal Goethe-Institut di Napoli e Marsiglia, che coinvolge dieci realtà artistiche che svolgono attività in aree definite marginali o di disagio. In scena, gli attori della compagnia under 30 del ntS’, Vincenzo Antonucci, Mario Ascione, Luigi Bignone, Anna De Stefano, Salvatore Nicolella, Gaetano Migliaccio, Federica Totaro e Beatrice Vento, adattamento e regia di Carlo Geltrude.A gennaio 2017, il drammaturgo tedesco Philipp Löhle ha condotto una residenza teatrale presso il Nuovo Teatro Sanità, nel corso della quale ha raccolto una serie di interviste fatte ai giovani attori della compagnia, e con loro ha visitato Napoli, facendo confluire il materiale nella stesura del testo. “I kiwi di Napoli” racconta il capoluogo partenopeo — in particolare le paure delle nuove generazioni viste con gli occhi dell'autore tedesco —, cercando di attraversare il velo sottile dei luoghi comuni che esiste tra la cultura italiana e quella tedesca. La vicenda si dipana attraverso le storie di un gruppo di giovani che, se all’inizio appaiono indipendenti l’una dall’altra, trovano nel finale un filo rosso che le unisce.La direzione dello spettacolo è affidata a Carlo Geltrude, che con “I kiwi di Napoli” fa il suo debutto come regista: «È una possibilità incredibile — spiega Geltrude —, quella che ci ha offerto il Goethe- Institut, con questo progetto. Non pensavo che il mio debutto alla regia sarebbe stato internazionale. Io sono nato e cresciuto alla Sanità, sin dall’inizio del mio percorso all’interno dell’ntS’ sono stato spinto a uscire fuori dal quartiere, a confrontarmi con quello che era oltre la mia visuale, prima con numerosi progetti in giro per l’Italia, in cui sono stato coinvolto da Mario Gelardi, poi con la mia formazione all’Accademia del Mercadante, e l’anno scorso circa novanta repliche della Paranza dei Bambini mi hanno portato in diverse piazze italiane. Cities on the Edge mi ha permesso di fare un salto artistico, perché non solo ho potuto realizzare un mio spettacolo, ma ho avuto modo di conoscere artisti di diverse nazionalità, di formarmi, confrontarmi e infine di collaborare con loro. Credo sia un primo punto di arrivo importante del mio percorso. Ringrazio la direttrice del Goethe- Institut di Napoli, Maria Carmen Morese e spero che ora il lavoro di questi anni si veda soprattutto in scena».Costo del biglietto: 10 euroInfo e prenotazioni:3470473498 | 3470963808associazioneblab2016@gmail.comProgrammazione:domenica 31 marzo, ore 18Teatro Don Peppe Diana, viale Tiziano 15 – Portici (Na)