Coronavirus, il Napoli Teatro Festival Italia rinviato a settembre

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria internazionale, il, diretto dae organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da, è rinviato a settembre 2020. Intanto, il NTFI ha realizzato un video sull’emergenza Covid-19 con immagini a tema degli spettacoli delle precedenti edizioni. Il lavoro, che sarà trasmesso oggi in anteprima nel corso del Tg3-Linea Notte, è dedicato al mondo dell’arte e a tutte le persone che lo amano. Il Festival, compatibilmente con le misure sanitarie che saranno in vigore, dà a tutti appuntamento per il prossimo mese di settembre.