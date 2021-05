La comicità dei Ditelo Voi ritorna sui social Greta e John Lennon su Radio Cool

Si chiama “Radio cool” ed è il nuovo e innovativo progetto tutto social de I Ditelo Voi, il conosciutissimo trio della comicità nostrana reso celebre anche grazie ai tanti personaggi “catturati” dalla quotidianità. E non fa eccezione la nuova avventura on air da lunedì 10 Maggio alle 16.00 per 10 puntate, sui social Facebook e Instagram del trio e sul canale YouTube Ditelo Voi Official. “Radio Cool”, registrato presso “Laboratori di Provincia”, è un vero antidepressivo, energetico, scacciapensieri, antipanico pandemico, e nasce da una idea comica de I Ditelo Voi e Jennà Romano, in un sodalizio non nuovo: Romano è infatti, anche l’autore con i Letti Sfatti di tre canzoni della colonna sonora del film de I Ditelo Voi “Gomorroide” (che andrà in onda Lunedì 10 Maggio su Rai2).

Una radio che si vede, così la definiscono i protagonisti Francesco De Fraia, Lello Ferrante e Mimmo Manfredi che porteranno sullo schermo virtuale personaggi e macchiette d’attualità: dai virologi che tanto “impazzano” in tv a genitori dell’ambientalista Greta Thunberg, dal mito John Lennon “segregato” da Yoko Ono alle macchiette anni ‘80.

Insomma, si ride, con una produzione senza censure che segna anche la ripartenza in un momento ancora così delicato: “Ci siamo affacciati al virtuale che non conoscevamo ma sappiamo che la nostra vera vocazione è il live che speriamo torni presto”, raccontano i tre, che si definiscono oramai un “corpo unico”, e per i futuro all’orizzonte c’è anche il cinema: “Sperando di riaprire presto i set”. Intanto l’appuntamento è on line con Radio Cool, la radio tutta da ridere.