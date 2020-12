Attori, musicisti e giornalisti per la ricerca: un video natalizio per ricordare Massimo Borrelli di Made in Sud

Artisti e giornalisti in campo per l’Associazione Massimo Borrelli Voglio Il Massimo Onlus e per la ricerca contro il tumore al pancreas. Con un video natalizio, diffuso sui social, divertente e allegro, tanti attori ma anche cantanti operatori del mondo dello spettacolo e alcuni rappresentanti del mondo della stampa, hanno trasmesso ai napoletani e non solo un augurio di buone feste con la speranza di lasciarsi alle spalle questo anno così difficile. Nato da un’idea di Peppe Laurato e Francesca Scognamiglio, insieme ai rappresentanti della associazione Maria Rosaria Borrelli (presidente) Valentina Verde, Stefania Cuccato e Dalila Borrelli, la clip è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla importanza della ricerca. Associazione Massimo Borrelli “Voglio il Massimo” ONLUS è nata dal dolore per la perdita dell’attore comico di Made in Sud, Massimo Borrelli, scomparso per una malattia.

L’Associazione è stata fondata l’11 giugno 2017 (in occasione di quello che sarebbe stato il 44esimo compleanno dell’attore e ha come obiettivi: sovvenzionare la ricerca, e sostenere i familiari delle persone malate. Al video hanno partecipato: Gigio Rosa; Frank Carpentieri; Rosa Chiodo; Rosario Toscano; Ettore Massa; Mino Abbacuccio; Marco Cristi; Angelo Di Gennaro; Danilo Coppola; Antonello Astarita; Vincenzo De Lucia; Rosaria Miele; Peppe Laurato; Francesca Scognamiglio; Peppe Iodice; Carmine De Chiara (radio Rocket); Ernesto Dolvi; Peppe Migliaccio; Enzo Busto; Salvatore Strazzullo; Loredana Daniele; Max Laezza; Anna Capasso;Le Radici; Delia Paciello; Massimo Carrino; Francesco Palmieri e Rosanna Bennardo; Mario Rea; Ludo Brusco Mr.Hyde ; Luisa Esposito; Floriana de Martino; Pasquale Palma; Ida Piccolo; Alessandro Bolide; Paola & Mago Zap (Paola Perez e Andrea Zappelli) ; Natalia Cretella; Arteteca; Francesco Albanese; Toni Guido; Veronica Simioli; Ciro Giustiniani; Luca Sepe; Rafele o pazz'; Mary Esposito; James La Motta; Stefano de Clemente; Lucio Pierri; I Ditelo Voi ; Maria Bolignano, Simone Schettino e Paolo Caiazzo e con la collaborazione di Gaetano Pizzano.

«Inoltre - spiegano dall'associazione - poiché proprio come fanno i bambini, è necessario crederci per poter fare cose grandi, abbiamo voluto anche la straordinaria partecipazione di Babbo Natale! Con questo video abbiamo provato a regalarvi un raggio di sole nonostante questo freddo anno, che speriamo quanto prima di poter mettere nel cassetto dei ricordi. Aiutateci nella ricerca IBAN IT43 T030 6909 6061 0000 0151 770 o puoi donare il tuo 5x1000».

