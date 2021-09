I Ditelo Voi e Simone Schettino in scena all'ex Base Nato per «Teatrando sotto le stelle»

Continua la rassegna «Teatrando sotto le stelle» presso l'ex Base Nato di Bagnoli, con uno spettacolo tutto da ridere.



Domani 24 settembre alle ore 21, i Ditelo Voi insieme a Simone Schettino intratterranno il pubblico con lo spettacolo «#Non ditelo... a Schettino».

Il segreto dello spettacolo, forse, sta tutto nel titolo. Una sorpresa da tenere segreta per Simone Schettino che dopo il primo tempo tutto di suo appannaggio, vedrà arrivare in scena per la seconda parte, gli irresistibili componenti de «I Ditelo Voi».



Dal cabaret alla commedia comica, lo spettacolo avrà tutti gli ingredienti giusti per ridere e perchè no, trovare anche qualche attimo per riflettere.