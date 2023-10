Napoli, torna “Affabulazione, espressioni della Napoli Policentrica”

Da lunedì 9 a sabato 14 ottobre, a Barra arriva l’energia della compagnia Bus Theater, che porta nei giardini di Villa Salvetti, in via Sesto Fiorentino, lo spettacolo di teatro immersivo “Bus Rooms. Vita morte e oracoli” e la “Paste Up Street art Exposition” a cura dell’associazione Elettrokid.

A questi sei giorni di arte e spettacolo, si aggiungono altri appuntamenti che si terranno nello stesso arco temporale: venerdì 13 ottobre, sempre nei giardini di Villa Salvetti, spazio a “Who is the best: battle mixed style” a cura di TCK Movement (ore 14.00/16.00 e 17.30/19.30,) e alla “Big Street Parade” che da Corso San Giovanni a Teduccio arriverà all’Ex Taverna del Ferro (ore 18.00/19.00), con trampolieri, giocolieri, danzatori e acrobati.

Sabato 14 ottobre, ancora nei giardini di Villa Salvetti, appuntamento alle 17.30 con la street band di quartiere Banda Basaglia e alle 18.30 con “Hafla - All the women’s dance” a cura dell’associazione Enart.

Le iniziative rientrano nella rassegna “Q_Est Performing art & education” realizzata dall’associazione Bus Theater in collaborazione con Puteca Celidonia.

Martedì 10 ottobre, alle 20.30, presso l’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli (via Diocleziano 341), si terrà il concerto “Il Maestro di Cappella” della Nuova Orchestra Scarlatti, a cui si aggiungerà il basso di Juan Possidente. L’appuntamento rientra nell’ambito della rassegna “Armonie Flegree - Concerti sociali per la X Municipalità”, a cura dell’Associazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti.

L’associazione “Il Canto di Virgilio” per la rassegna “Pulcinella Totem. Dalle calende alle maschere, tra tradizione e innovazione” propone tre appuntamenti.

Al Teatro La Perla, in via Nuova Agnano 35, mercoledì 11 ottobre, alle 19.00, “Pulcinella, Arlecchino e la città fantastica” di e con Angela Dionisia Severino e Paola Maria Cacace;

Giovedì 12 ottobre, alle 21.00, “Pulcinella e compagnia bella” con Giovanni e Matteo Mauriello e le musiche di Germano Mazzocchetti.

Venerdì 13 ottobre, alle 19.00, nella Chiesa Maria Santissima Desolata di Bagnoli, in via Amedeo Maiori 8, è in programma “L’Opera da marciapiede”.

Giovedì 12 ottobre, alle 19.30, nell’Auditorium della Chiesa di S. Maria a Piazza in via G. A. Campano 88 (Chiaiano), appuntamento con la compagnia I. Sannino per “Il berretto a sonagli”.

Segue, sabato 14 ottobre, alle 19.30, l’Orchestra Neapolis Madrigalia, diretta da Luigi Pontillo che propone “La Villanella del Cinquecento”. Entrambi gli spettacoli sono parte della rassegna “R-Estate con noi: prima rassegna musicale internazionale” proposta a cura dell’Associazione Santa Maria di Loreto di Napoli.

Sabato 14 ottobre, alle 20.30, l’Associazione Igor Stravinsky sarà alla Casa del Popolo (Corso Ponticelli 26) con “Napoli Siccome Immobile… Ode al Mare” concerto con CGDnext ensamble.

Sabato 14 ottobre, alle 21.00, l’Associazione Culturale Itinerarte, nell’ambito del progetto “Oltre la linea nelle periferie”, propone lo spettacolo teatrale “Ferdinando” nella Sala Ichos di San Giovanni a Teduccio (via Principe di Sannicandro 32/A).