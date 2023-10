“Napoli svelata”, La Maschera e Fede ‘N’ Marlen in concerto al Centro commerciale Campania di Marcianise

Suoni, tradizioni e immagini della città partenopea per il primo appuntamento della rassegna indie “Napoli Svelata” al Centro Commerciale Campania di Marcianise. Domani, giovedì 5 ottobre a partire dalle ore 18, Piazza Centrale e Piazza Campania accoglieranno gli artisti in un’atmosfera magica.

Live Music. Alle ore 22 in Piazza Campania il live show de “La Maschera”, una band ad alto tasso di sperimentazione, sulla scena da più di 10 anni e il cui sound si può definire marcatamente “World”.

Il gruppo a maggio 2022 ha lanciato “Sotto chi tene core”, il nuovo album di inediti, anticipato dall’omonima title track.

Open act Fede ‘N’ Marlen, un duo dall’approccio internazionale che racconta due mondi, fatti di fragilità, desideri e accorati appelli all’umanità. Marilena Vitale, voce e chitarra e Federica Ottombrino, voce, chitarra e fisarmonica, tornano live con il terzo album “Terra di madonne”, prodotto da Fullheads e Arealive. Il preshow pomeridiano in Piazza Centrale. Dalle 18 in Piazza Centrale andrà in scena l'antica tradizione dei burattini con lo spettacolo e mostra delle “Guarattelle” a cura di Selvaggia Filippini. Le “Guarattelle” rappresentano l'antica tradizione dei burattini a guanto napoletani, che vanta più di 5 secoli di vita e sono facilmente riconoscibili grazie al suo protagonista indiscusso, Pulcinella.