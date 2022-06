Momenti di trascurabile (in)felicità di Francesco Piccolo e Pif al Palazzo Reale Summer fest 2022

Dopo il grandissimo successo di critica e di pubblico che li ha accompagnati in tournée nei teatri italiani, Francesco Piccolo e Pif tornano finalmente a Napoli con “momenti di trascurabile (in)felicità”, stavolta nel suggestivo scenario dei giardini romantici di palazzo Reale in piazza del Plebiscito. Lo spettacolo, di Francesco Piccolo è in programma nella rassegna palazzo Reale summer fest 2022 e vede sul palco Piccolo insieme a Pif, già protagonista dell’omonimo film del 2019 diretto da Daniele Luchetti e scritto con Francesco Piccolo.

Il testo è tratto dai tre libri di Piccolo: “momenti di trascurabile felicità” , “momenti di trascurabile infelicità” e “momenti trascurabili”, tutti editi da Einaudi. Le voci dei due interpreti in scena restituiscono pieno valore agli attimi felici e infelici che fanno parte dell’esistenza quotidiana e sui quali, spesso, non si ha il tempo o la pazienza di soffermarsi, così a immortalare le tantissime istantanee di una realtà che nasconde il senso più profondo e volubile della vita.

«Ogni volta che ho letto dei “momenti” in pubblico – afferma l’autore – mi sono reso conto che l’adesione totale della mia voce al personaggio che attraversa questi libri è un modo per raccontarli ancora meglio. Un’occasione -continua- per ritrovare attraverso lo spettacolo dal vivo un contatto diretto con i lettori, e anche un’occasione per far parlare i libri, con la voce inconfondibile di chi li ha scritti, in un’ora dedicata ai momenti trascurabili delle nostre vite che ci accomunano tutti con un sorriso, a volte amaro.