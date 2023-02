«Al Sapor di Varietà», lo spettacolo di Luciano e Massimo Salvetti al Teatro CortéSe

Continua la stagione artistica per il pubblico dell'accogliente sala di Viale del Capricorno, sabato 18 febbraio alle ore 21:00, in scena con «Al Sapor di Varietà», al Teatro CortéSe.

I fratelli Salvetti, figli d’arte, da bambini cresciuti in questo mondo, vogliono far assaporare un genere che è stato culla dei più grandi comici e artisti del Novecento: Totò, Nino Taranto, Tecla Scarano, Dolores Palumbo (solo per citarne alcuni); ma anche di quelli meno noti, ma non per questo meno bravi: Trottolino, i fratelli Maggio, i fratelli De Rege, i fratelli De Vico e tante altre famiglie d’arte. I Salvetti da anni portano in scena questo genere che va dalla macchietta dei grandi Pisano e Cioffi, rivisitando Armando Gill e Nicola Maldacea, alle scenette, gag e duetti del repertorio dell' Avanspettacolo e della Rivista. Il tutto, con la passionale e romantica aggiunta di momenti di poesia e canzoni tratte dal repertorio di grandi autori come Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Di Giacomo e Raffaele Viviani.

Uno spettacolo che può rappresentare una riscoperta per un pubblico più maturo ed una scoperta per i più giovani che possono conoscere una forma di Teatro nuova per loro e ricca di arte e tradizione. La direzione musicale è affidata al maestro Peppe Fiscale. La regia è firmata da un apprezzato veterano del Varietà e del teatro popolare napoletano come Raimondo Salvetti.