Teatro Totò, «Due mariti per un bebè» con Rosario Verde e Davide Ferri

Ancora un’esilarante commedia per la stagione artistica del Teatro Totò, con la Compagnia Stabile capitanata da Davide Ferri e Rosario Verde.

Insieme dal 12 al 21 gennaio, grazie alla loro irresistibile comicità, i due popolari attori e la loro compagine di bravi artisti presenteranno «Due mariti per un bebè», un testo da non perdere, scritto da Rosario Verde e Marco Lanzuise, diretto dallo stesso direttore artistico del Totò, Gaetano Liguori.

Lo spettacolo racconta la storia di Antonio, artigiano di scarpe fallito, sposato con Carla, bella ed elegante donna che è stata sempre abituata a vivere nel benessere. Dopo il fallimento del marito, che ha venduto le loro proprietà per far fronte ai debiti, Carla è costretta a seguirlo ed andare a vivere, momentaneamente, a casa di Pasquale, fratello maggiore di Antonio, che abita in un quartiere del centro storico di Napoli. Antonio ha un carattere debole, è innamorato perdutamente della moglie, la quale si lamenta continuamente per le condizioni di vita a cui è costretta. Un giorno un uomo, il Commendatore Mario De Pretis, entra in casa per chiedere un'informazione e viene folgorato alla vista di Antonio, poichè è identico al fratello.

Dopo qualche tempo, l’uomo si presenta da Antonio e gli propone un affare molto particolare.

La storia saprà coinvolgere il pubblico, regalando una serata di divertimento e risate.