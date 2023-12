Una banca dismessa tra i grattacieli del Centro direzionale ritorna in attività per «Bang bank», la nuova commedia dei napoletani Ditelo Voi (Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante), scritta e diretta dal trio comico insieme a Francesco Prisco, nel cast anche Martina Stella, in anteprima al Posillipo domani alle 20.30 alla presenza del cast e dal 3 gennaio su Prime Video.

«Il film regalerà tante risate, ma anche una buona dose di suspense», raccontano i tre. «Siamo contenti che Amazon abbia deciso di puntare di nuovo su di noi, dopo il successo di "Tre uomini e un fantasma", che sulla piattaforma è stato primo in classifica tra i film più visti di gennaio, il suo mese di lancio. Siamo già al lavoro su un terzo progetto coprodotto, come questo, da Minerva, Bronx Film e Partenope Pictures Entertainment e destinato a Prime Video, la storia è ancora top secret».

Le forze dell'ordine circondano l'ingresso di una banca in pieno giorno, ci sono addirittura i cecchini sui tetti per monitorare la situazione a distanza. O Micione (Manfredi), kalashnikov in mano e giacca imbottita di esplosivi, minaccia di tenere in ostaggio un impiegato della banca (Ferrante) insieme alla moglie Amanda (Stella) e ad alcuni clienti finché la polizia non soddisferà la sua richiesta: fornirgli una macchina per scappare con la refurtiva, ma nessuno sembra volerlo accontentare. O Micione diventa così ostaggio della sua stessa rapina, incapace di uscire da quella situazione senza farsi arrestare e senza che qualcuno finisca ammazzato. Saranno il bancario e uno dei clienti (De Fraia) a suggerirgli di scappare con il malloppo (3 milioni) attraverso i cunicoli sotterranei dell'edificio, a una condizione: spartirsi il bottino.

«In questo nuovo progetto, sdrammatizziamo sul tema della morte, ironizziamo sul sistema bancario, sottolineando, sempre con ironia, l'appiattimento culturale degli ultimi tempi e prendendo anche un po' in giro gli omofobi», spiega il trio.

Tra le location del film, tratto dallo spettacolo teatrale «Bang Bank l'occasione fa l'uomo morto», oltre alla banca del Centro direzionale, la Galleria Borbonica per inscenare i sotterranei, la stazione della cumana di Ponticelli, Gianturco, Montesanto, Capodimonte, Somma Vesuviana e Roccaraso.

«La differenza principale tra lo spettacolo teatrale e la trasposizione cinematografica sta nelle risate: sul palco capiamo immediatamente cosa faccia ridere, al cinema dobbiamo aspettare la reazione del pubblico in sala», continua il trio. «Questo è il secondo spettacolo che portiamo sul grande schermo. Abbiamo capito che sappiamo recitare sia al teatro che al cinema, adesso vogliamo confrontarci con il mondo inesplorato della serialità, sperando che Amazon accolga anche questa proposta».

A conferma del cambio di direzione della loro comicità, i Ditelo Voi annunciano il distacco da «Made in Sud», che quest'anno cambia titolo in «Made in Italy» aprendo le porte ai comici di tutta Italia: «La comicità è molto diversa tra settentrione e meridione, speriamo che il programma riesca a trovare il minimo comun denominatore, ma noi, dopo 30 anni di tv, abbiamo portato le nostre risate sul grande schermo, non prenderemo parte a questa nuova stagione comica su Raidue».