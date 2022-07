Campania teatro festival: nel programma della 20esima giornata tre debutti e Psycho di Hitchcock

Tre debutti nella ventiseiesima giornata della quindicesima edizione del Campania teatro festival, diretta da Ruggero Cappuccio.

Per la sezione internazionale, prima assoluta al “teatro Politeama” alle ore 21, “Les bourreaux”, scritto e diretto da Ramzi Choukair, che torna con l’ultima parte di una trilogia basata sulle testimonianze di ex prigionieri del regime siriano. In questo spettacolo, il carcere rappresenta l’emblema di un sistema governato sulla paura. I sopravvissuti alla prigione, in scena, si interrogano sulla relazione con i loro torturatori per interrogare le nozioni di perdono e giustizia. Prima assoluta per la sezione di prosa nazionale con “The sound inside”, nel cortile della reggia di Capodimonte alle ore 21.00. Lo spettacolo mettte in scena un viaggio attraverso la morte e la rinascita, un esperienza di salvezza dentro al mistero della vita. Il paesaggio è un parco cittadino nel cuore della notte completamente ricoperto di neve. Bella, una professoressa di scrittura, e Christopher, un suo studente, condividono la passione per letteratura. Li unisce un filo misterioso: la loro relazione sfiora quella amorosa per poi toccare quella filiale fino a diventare quasi fraterna. Nella stessa serata, debutta anche “Fame” in scena al giardino paesaggistico di porta Miano alle ore 21.00. La vicenda vede protagonista una coppia di sposi, Bardo e Nora. In un piccolo paesino della Norvegia, Bardo incontrerà Loki, il Dio dell’inganno, che compirà su di lui uno strano sortilegio dalle inaspettate conseguenze.

La sezione sportopera prosegue con “Post-Ludi”, nelle praterie del gigante di Capodimonte alle ore 22.30. Il duello verrà declinato in diverse accezioni nelle storie che si susseguiranno: quello amoroso e triste fra Giacinto e Apollo, quello d’arte sportiva nell’alternanza misurata dalla rima e la spada di Cyrano o, ancora, quello avvelenato dal potere, inconsapevole presagio shakespeariano, che volge in morte l’atletica abilità d’Amleto. Per la sezione cinema è in programma invece “Psycho” di Alfred Hitchcock. La proiezione, che si terrà presso il giardino dei principi di Capodimonte alle ore 22, sarà preceduta, alle ore 21, da “Lampi sulla scena: due lezioni di storia del teatro, la scena Elisabettiana da William Shakespeare a John Ford”.

Proseguono le attività diurne del Campania teatro festival. Nuova lezione di yogacanto alle ore 17 presso il teatrino del Pagliarone di Capodimonte, un lavoro profondo sui centri di energia, chakra, e sulla loro influenza nell’agire vocale. Particolare attenzione sarà rivolta all’equilibrio tra corpo, emozione, tecnica ed espressività. Le visite guidate in bicicletta infine condurranno i visitatori alla scoperta del real bosco di Capodimonte. Il punto di raccolta è presso il belvedere alle ore 18 per un massimo di 12 partecipanti.