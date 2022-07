Ischia, al Negombo parte la kermesse «Sensorama» con il deejay Gerd Janson

Si balla sotto le stelle nella baia di San Montano, ecco il nuovo trend dell’estate ischitana. Prende il via stasera alle ore 20, nello scenario del parco idrotermale del Negombo a Lacco Ameno, la stagione musicale targata «Sensorama» che, per tutte le domeniche di luglio e agosto, ospiterà alcuni tra i migliori deejay nazionali e internazionali.

Ad aprire la serie di eventi saranno Enzo Cipolletta e Deep Futuristic, capitanati dalla guest star internazionale Gerd Janson. Cresciuto appena fuori Francoforte, Janson ha suonato nei maggiori club del mondo, dall’Australia al Brasile, dall’Israele al Giappone ed è in cima alla «Top 100 DJ List» di Resident Advisor e n. 8 in Groove Magazine. Riconoscimenti importantissimi che hanno portato la sua etichetta, Running Back, a essere un marchio di fabbrica per numerosi artisti nel corso degli anni. L'organizzazione ha predisposto delle apposite navette, che trasporteranno in spiaggia quanti raggiungeranno la baia di San Montano in barca.