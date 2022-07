Ischia global film & music festival, arrivano i «Golden Boys», Matteo Bocelli e Micheál Richardson

Sono Matteo Bocelli e Micheál Richardson i due «Golden boys» dello spettacolo mondiale che il ventesimo «Ischia global film & music festival» premierà il 14 luglio al Miramare e Castello. Matteo Bocelli, «Ischia breakout artist of the year», è reduce dal debutto come attore con una piccola parte in «Three thousand years of longing» di George Miller, ed ha sfilato a Cannes accanto a Idris Elba e Tilda Swinton. Come cantante ha ereditato il talento del padre Andrea con il quale condivise nel 2019 il palco di Sanremo. A 24 ha già partecipato negli Usa a importanti show. «Ischia breakout actor of the Year», nato a Dublino, classe 1995 Micheál è un figlio d'arte di rango: i suoi genitori sono Liam Neeson e la compianta Natasha Richardson, è nipote di Vanessa Redgrave e del regista Tony Richardson.

L'attore porta ad Ischia in anteprima un film indipendente del quale è protagonista: «On Our Way» , sui demoni personali di un aspirante filmmaker, diretto dalla giovane Sophie Lane Curtis, con cameo dei nonni Vanessa e Franco Nero. «Entrambe esponenti di grandi famiglie di artisti sia Bocelli che Richardson sono già talenti affermati, hanno storie straordinarie, qui a Ischia Global si sentiranno a casa anche per il forte legame che l'«Accademia Internazionale Arte Ischia» ha con tutti loro - ricorda Tony Renis, presidente onorario del festival annunciando i premi - Come da tradizione Ischia è il palcoscenico di elezione delle giovani star, basti ricordare negli anni Gerard Butler, Michael Fassbender, Channing Tatum, Jack Huston Selena Gomez, Zoey Deutch, Lily Collins. Ischia Global, prodotto e fondato da Pascal Vicedomini, presieduto nel '22 da Jim Sheridan e Trudie Styler, è realizzato con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania ed è promosso dall' Accademia internazionale arte Ischia insieme a Riflessi Tatatu RS Productions e Givova, Banca Ifs e MedMar.