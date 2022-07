Nuovo cinema flegreo, al via la terza edizione della rassegna

Un titolo alla Tornatore per un mese di cinema, più arti varie, a Monte di Procida e dintorni. Torna per la terza edizione il Nuovo Cinema Flegreo dal 3 al 31 luglio ogni mercoledì e ogni domenica del mese in diverse location dell’area flegrea, Villa Matarese (Corso Filomarino, Monte di Procida), il Serbatoio Creativo (Via Bellavista, 110, Monte di Procida), e il Parco Cerillo - Oasi di Ambiente & Cultura (via Cerillo, 56, Bacoli) con proiezioni ed ospiti speciali come Mimmo Borriello e Andrea Tartaglia. In collaborazione con Meleagris Film, Uncoso, Phlegrean Film Festival e Drazil Production.

«La rassegna ha l’obiettivo di dare un nuovo significato alla sala cinematografica. Non più intesa come luogo in cui fruire semplicemente dello spettacolo cinematografico, bensì momento di scambio e condivisione per approfondire tematiche, opinioni e conoscere punti di vista diversi” dichiara l’ideatore e direttore artistico della rassegna Ciro Schiano Moriello. «Attraverso il tema di quest'anno, il cinema come settima arte, verrà marcato ancora di più il ruolo fondamentale della condivisione tra diversi punti di vista e tra professionisti di mondi diversi (fotografia, teatro, musica) che si sfiorano e si contaminano».

Otto gli appuntamenti per mostrare al pubblico come le sette arti vengano raccontate attraverso gli occhi del cinema. Oltre alle proiezioni sotto le stelle, concerti, dibattiti e performance, perché la sala cinematografica possa diventare un punto di incontro di arti ed artisti, un palcoscenico e un salotto di socialità e condivisione. La rassegna è patrocinata dal comune di Monte di Procida e dal comune di Bacoli.

Il programma

Domenica 03/07

SERATA D’APERTURA A VILLA MATARESE

CINEMA MUSICA ED ECOLOGIA

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Live di Andrea Tartaglia

21.00 | PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE PARTNER DELLA RASSEGNA

21.30 | PROIEZIONE | “Downsizing - Vivere alla grande” di Alexander Payne (2017)

SEGUE DIBATTITO | Ecologia, arte e comunicazione

Domenica 10/07

AL SERBATOIO CREATIVO

TEATRO E CINEMA

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Live di Ivo Mancino

21.00 | INCONTRO CON ARCHÈ | Rapporto tra il teatro e il cinema, modera Antonio Basile

21.30 | PROIEZIONE | “Le sorelle Macaluso” di Emma Dante (2020)

Mercoledì 13/07

AL PARCO CERILLO

IL CINEMA E LA TERRA

PRIMA VISIONE DEL DOCUMENTARIO AGRITETTURA

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Tour tra gli orti

21.30 | INCONTRO SUL PROGETTO ORTI SOCIALI | Esperti in coltivazione sinergica parlano del ruolo degli spazi verdi

21.30 | PROIEZIONE | Prima visione del documentario “Urbano Rurale: Gli orti in città” di Raffaele Iardino

Domenica 17/07

Al SERBATOIO CREATIVO

CINEMA E LETTERATURA

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.00 | APERITIVO | Lettura delle poesie della rivista “Mosse di Seppia” con accompagnamento musicale

20.30 | Microfono Aperto

21.00 | CONFERENZA | “Scrittura cinematografica e teatrale” con Antonio Basile e Michele Stefanile

21.30 | PROIEZIONE | “Lontano da qui” di Sara Colangelo (2018)

Mercoledì 20/07

AL PARCO CERILLO

IL CINEMA BREVE

18.00 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Live di Rusty Trombone

21.00 | PRESENTAZIONE CORTOMETRAGGI | In collaborazione con Phlegrean Film Festival

21.30 | PROIEZIONE CONTOMETRAGGI

Domenica 24/07

Al SERBATOIO CREATIVO

CINEMA E FOTOGRAFIA

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.00 | APERITOVO | Dj set video/musicale Club Tasso

20:30 | PRESENTAZIONE |Installazione fotografica a cura di Gennaro Cimmino

21.30 | PROIEZIONE | “The Lighthouse” di Robert Eggers (2019)

Mercoledì 27/07

Al PARCO CERILLO

ARTI CIRCENSI

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Performance di giocoleria

21.00 | INTERVENTO DEI REGISTI E PRODUTTORI DELLA PHLEGREAN FILM FESTIVAL

21.00 | INTERVENTO DEI REGISTI E PRODUTTORI DEL FILM

21.30 | PROIEZIONE | “La carovana bianca” di Artemide Alfieri e Angelo Cretella (2021)

Domenica 31/07

A VILLA MATARESE

CINEMA COME SETTIMA ARTE

18.30 | APERTURA CITTADELLA

20.30 | APERITIVO | Concerto di lirica buffa di Luca De Lorenzo

21.30 | PROIEZIONE | “The square” di Ruben Östlund (2017)

FESTA DI FINE FESTIVAL