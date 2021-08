SORRENTO – Si sposta in piazza Andrea Veniero, la rassegna «Summertime 2021» promossa dalla Fondazione Sorrento e dal Comune di Sorrento, in collaborazione con Scabec e ProCulTur che ne cura la direzione tecnica. Domenica alle ore 21.30 con Rosalia Porcaro porterà in scena il suo spettacolo «Donne».