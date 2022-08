Sorrento, al festival dello spettacolo “Attraverso i Versi” con Francesco Paolantoni

Nuovo appuntamento per il festival dello Spettacolo - Città di Sorrento 2022. La rassegna inserita nell’ambito del progetto “Incontriamoci in Villa”, prodotta dalla “Suoni&Scene” diretta da Bruno Tabacchini in collaborazione con l’associazione “ProCulTur”, per giovedì 25 agosto, alle 21.30 a Villa Fiorentino presenta lo spettacolo con Francesco Paolantoni, “Attraverso i Versi”. Promossa dalla “Fondazione Sorrento” coordinata dal direttore artistico Antonino Giammarino e realizzata con il sostegno del sindaco del Comune di Sorrento, Massimo Coppola, l'applaudito festival propone così, nella splendida struttura di Corso Italia, il collaudato e apprezzato lavoro scritto dallo stesso interprete Paolantoni con Paola Cannatello.

In scena con Arduino Speranza e le musiche Ugo Gangheri, il popolare autore e attore proporrà un un percorso di considerazioni e riflessioni comiche sulla coppia, dalla nascita dell’amore all’inevitabile conclusione, percorso che si sviluppa parallelamente all’interpretazione di poesie del più grande poeta napoletano, Salvatore Di Giacomo, che di amore era un fine intenditore. Per tutti, uno spettacolo divertente ed elegante al tempo stesso.