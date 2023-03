Napoli, Teatro Augusteo, apre il sipario Massimo Masiello in «Palcoscenico»

Al teatro Augusteo di Napoli, Piazzetta Duca D’Aosta 263, lunedì 13 e martedì 14 marzo 2023, sarà in scena Massimo Masiello con lo spettacolo «Palcoscenico», scritto e diretto da Gianni Conte, con la direzione musicale e gli arrangiamenti di Lino Pariota, le coreografie di Roberto D’Urso.

In «Palcoscenico», spettacolo teatrale e musicale ideato e prodotto da Francesco Scarano, sono le canzoni le vere protagoniste, quelle mai sradicate dalla memoria collettiva. Lo spettacolo infatti, sulle ali delle emozioni e delle note, propone un itinerario musicale e poetico capace di tracciare la storia d'Italia degli ultimi 60 anni. A ritornare in auge sono tutti quei brani che hanno fatto da colonna sonora alle vicende politiche, economiche e sociali del nostro Paese, dagli anni ’60 agli anni ’90, e che sono diventati i pilastri della cultura musicale italiana: dai brani di Adamo a quelli di Renato Zero, da Gino Paoli a Pino Daniele, e da Lucio Dalla a Claudio Baglioni, passando per le famose sigle del sabato sera in tv della Carrà e della Parisi, del Carosello e dei cartoni animati cult, riuscendo a fare rivivere i tratti di un mondo senza tempo, fatto di amore, sentimenti e poesia.

Ticket al botteghino del teatro, nelle rivendite autorizzate o su teatroaugusteo.it (Platea € 30,00 / Galleria € 20,00). Info: 081414243.