Teatro San Carlo di Napoli, arriva «Il Lago dei Cigni» in versione dedicata alle famiglie

Il Teatro di San Carlo di Napoli dedica le feste di Natale ai più piccoli e alle loro famiglie.

Per celebrare insieme il momento più magico dell'anno, sono in programma due appuntamenti speciali.

Dal 29 dicembre al 5 gennaio - con un matinée alle 11.30 - sarà in scena un'edizione for families de «Il Lago dei Cigni» di Pëtr Il'ič Čajkovskij il grande classico del balletto scelto quest'anno come favola delle feste e che vedrà protagonista il Balletto del Teatro San Carlo diretto da Clotilde Vayer.

Dopo gli appuntamenti di dicembre, il 2 gennaio torna, a grande richiesta, con i turni delle 10 e delle 11, «Canta con Me…Mus! Christmas Edition», il laboratorio di canto dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni.

Per prendere parte a questi eventi, sono in vendita biglietti singoli (a partire da 5 euro) e la Card Families, una formula di abbonamento molto speciale pensata per andare a teatro con tutta la famiglia: 3 ingressi (di cui almeno 1 per un bambino) a partire da 10 euro.