Capri e Ravello protagoniste dell'ultima campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana

Lunedì 8 Aprile 2019, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 15:55

La Campania con le bellezze della Costiera amalfitana e Capri di nuovo protagoniste delle ultime campagne pubblicitarie per l'area social di Dolce & Gabbana. Il prestigioso brand di moda infatti ha scelto l'incomparabile bellezza di Ravello per una delle sue nuove campagne pubblicitarie. In questi giorni infatti gli scorci del centro storico hanno fatto da cornice agli scatti e al ciak per uno dei prodotti di punta della settore cosmesi della celebre griffe, vanto italiano nel mondo. Si tratta dei profumi della collezione femminile "Dolce", dall'iconico tappo a forma di fiore e dalle diverse fragranze floreali.La campagna pubblicitaria vede protagonista la giovane modella Deva Cassel, primogenita di Monica Bellucci e Vincent Cassel dalla bellezza naturale e dall'atteggiamento giocoso e malizioso, ritratta in un giardino in fiore con splendida vista sul mare. Protagonista la fragranza "Peony", frizzante e deliziosamente femminile, che racchiude nel suo nome la sua nota distintiva alla peonia.La bellissima Deva che ha ereditato la bellezza mediterranea della madre, ha posato tra i meravigliosi giardini pubblici della Principessa di Piemonte, il lussuosissimo hotel Palazzo Avino, le vie del centro storico, via dei Rufolo e piazza Vescovado.Numerosi i residenti e i turisti soffermatisi nei pressi dei set en plein air ad ammirare la grazia della giovanissima modella, non ancora quindicenne, guardata "a vista" da sua madre.In contemporanea sempre per l'area social sono state lanciate da poco sugli account del noto brand le nuove campagne della linea di profumi Light Blue, girate a Capri nella primavera dello scorso anno, che vede protagonisti Gennaro Lillo, top model di origini partenopee che ha spodestato lo storico testimonial del brand David Gandy. Lo scenario è sempre lo stesso, le meravigliose acque blu di Capri, la barca a vela, e due anime che amoreggiano con gli sguardi nella Baia dei Faraglioni sulla “Canzone del Mare”, incantati dall’essenza di uno dei profumi più famosi al mondo.Gennaro Lillo, biondo, occhi azzurri, corpo scultoreo, somiglia molto all'ex testimonial David Gandy e nello spot incrocia lo sguardo della bellissima modella siciliana Giulia Maenza, sulle note di “Marina” immortalati dagli scatti del famoso fotografo Steven Brahms.A fare da trait d'union tra Capri e la Costiera è stata la location manager caprese Michela Giovinetti di Capri Location Service, dietro le quinte anche della campagna social DG Men e DG Women, uscita sempre nelle ultime ore. Protagonista della campagna social per l'ultima linea maschile e femminile sempre l'isola di Capri con alcuni modelli e modelle immersi nella quotidianità dei vacanzieri tra le stradine del borgo della Marina Grande dell'isola. I top model e modelle hanno posato elegantissimi per i fotografi Morelli Bros tra i porter, le salumerie, le panchine ed i motorini, proprio nello stile casual pop della maison.