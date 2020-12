Con Insolitaguida la tombola «irriverente» è sul web

La versione a distanza della tombola dei femminielli più divertente e irriverente di Napoli sbarca sul web con una sua versione a distanza, fruibile da qualsiasi parte del mondo per l'iniziativa di Insolitaguida.

Si gioca da casa ma il bravissimo femminiello farà in modo di "entrare" nelle vostre case in modo da ricreare l'atmosfera che tanto contraddistingue questo gioco spettacolo.

Da precisare che le cartelle sono gratuite così come non sono previsti premi ma solo regali offerti dai vari sponsor, come ad esempio un buono vacanza per un soggiorno di una settimana per 4 persone.

Tante le date, cui se ne aggiungeranno altre su richiesta: si è partiti sabato 19 dicembre poi la notte di Natale giovedì 24 ore 22:00 ; il giorno di Natale venerdì 25 con tre appuntamenti alle 17:00 19:00 e 21:00; doppio appuntamento anche a Santo Stefano 26 ore 18:00 e 21:00 ; la notte di San Silvestro alle ore 22:00; il primo gennaio alle 17:00 e alle 19:00 per finire mercoledì 6 Gennaio alle ore 21:00.

Contributo di partecipazione di 5 euro/ persona (minimo 2 partecipanti). Info su insolitaguida.it

