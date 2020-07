Un'idea per vivere il territorio. Sconfiggendo la calura estiva nel rispetto delle norme anticontagio. Nasce così Gragnano in Verde, iniziativa promossa dal centro giovani Santa Caterina e da Legambiente in collaborazione con la Pro Natura e il Centro cultura e storia Alfonso Di Nola che partirà il 19 luglio nella Valle dei Mulini. Progetto patrocinato dal Comune della città della pasta e dal Forum dei giovani per valorizzare lo spazio naturale a ridosso degli ex mulini del territorio dei monti Lattari creando un'area interdetta al traffico nelle ultime due domeniche del mese. Dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, quindi, per due giorni al mese, la zona si rianimerà con pedoni, bambini runners, appassionati di trekking che si riapproprieranno del verde della propria terra senza inquinamento e pericoli.















