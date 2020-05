Homeating riparte: nuovo logo e nuove misure di sicurezza anti-contagio

Homeating, la piattaforma che dal 2015 propone dimore d’epoca e spazi d’autore per eventi privati e tailor made a Napoli, Milano e Torino, in Penisola Sorrentina e in Costiera Amalfitana, riprende le attività e riapre il proprio circuito esclusivo di case e giardini. E lo fa con una veste completamente rinnovata. Come diceva il fisico Albert Einstein, «è nella crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie», così durante il periodo di lockdown Carolina Pignata e Marcella Buccino, giovani imprenditrici napoletane e co-fondatrici di Homeating, hanno investito in immagine e comunicazione dando un nuovo logo e un nuovo sito al proprio progetto.



Nel nuovo logo di Homeating – disegnato dall’agenzia creativa Stile libero – le iniziali H ed E si fondono in una tag compatta, facilmente leggibile e che, senza sforzi, rimanda visivamente ai simboli della convivialità. Nel logotype è infatti possibile riconoscere le sinuose forme di un balloon da degustazione, in cui la H fa da base e stelo e la E ne rappresenta bulbo e contenuto. La scelta dei colori inoltre contribuisce a trasmettere elementi di affidabilità: il grigio antracite comunica equilibrio, serietà, rigorosa eleganza; mentre il color ruggine trasferisce sensazioni di creatività, entusiasmo e divertimento. A rafforzare e definire i tratti grafici c’è anche il nuovo playoff “different leisure” che evoca immediatamente un’idea di piacevole agiatezza, tipica di un intrattenimento esclusivo in chiaro stile Homeating.



Anche il sito è stato rinnovato e reso più performante: la grafica pulita e lineare sposa perfettamente l’eleganza delle dimore pronte ad ospitare private e social dinner, tutte esposte in pratiche gallery fotografiche da sfogliare: c’è la casa atelier dell’artista ricavata in un’antica cava di tufo, la Villa di fine Ottocento che fu dimora principesca, la casa sul mare di Posillipo con approdo privato, il super attico dell’architetto trendy. Un portfolio ricco e variegato di indirizzi attentamente selezionati, pronti per diventare set di ricevimenti esclusivi ed eventi privati personalizzati. Luoghi intrisi di design, storia e arte perfetti per chi vuole vivere momenti unici ed esperienze irripetibili. E per chi si avvicina al grande giorno? Con pochi e semplici click è possibile accedere alla sezione wedding e trovare la location ideale per il proprio matrimonio tra quelle già presenti sul sito oppure chiedere, tramite apposito form, una soluzione unica e su misura in base alle proprie esigenze. Homeating quindi cavalca l’onda del cambiamento e si rinnova, pur restando fedele alla propria mission: offrire servizi personalizzati all’insegna dell’eleganza, della ricerca e dell’esclusività.



Con questa nuova immagine Homeating riprende le proprie attività e lo fa rispettando tutte le misure vigenti in materia di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19. Dal mese di giugno sarà possibile prenotare le location Homeating per cene private e sarà possibile prenotare il proprio appuntamento per visitare le location in vista di matrimoni ed eventi futuri. © RIPRODUZIONE RISERVATA