Ritorna la tradizionale tombolata in via San Cesareo

La tombolata “vajassa di Lady Tabù - Diego Sanchez” si terrà nella cornice di via San Cesareo, lunedì prossimo alle 18.

Una serata in allegria per condividere momenti di gioia che ripropongono le tradizioni del territorio. Ci saranno premi per la cinquina e per la tombola, il tutto condito da buon cibo e accompagnato da un ottimo vino.

L'evento, patrocinato dal Comune, rappresenta una opportunità di riscoprire una tradizione radicata nei sorrentini. L'appuntamento promosaso da Confcommercio Sorrento in collaborazione nel food&beverage con il ristorante la Lanterna, il ristorante O’ schizzariello, la pasticceria Primavera, l’Associazione Cuochi penisola sorrentina e il Sedil Dominova che ha concesso gli spazi per tirare la tombola.

«Siamo orgogliosi - spiega Vincenzo Ercolano, presidente Confcommercio Sorrento - di ribadire che quanto verrà raccolto sarà completamente devoluto per l’acquisto di rampe mobili di accesso ai negozi, bar e ristoranti per disabili, per mantenere forte e vivo in tutti noi lo spirito del Natale rivolgendo il nostro pensiero al prossimo. Abbiamo infatti deciso di impiegare il denaro in questo modo perché secondo noi è molto importante sensibilizzare tutti sull’argomento di cui si parla molto, ma non si riesce mai a fare nulla di concreto. Nel nostro piccolo cercheremo con questa iniziativa di fare finalmente qualcosa di concreto e reale per abbattere, anche se in minima parte, le barriere architettoniche».