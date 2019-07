A Villa Diamante il Beauty Trends talk con Diego Dalla Palma

Venerdì 5 Luglio 2019, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iqos ha presentato mercoledì 3 luglio 2019 presso Villa Diamante Napoli, il talk Beauty Trends, con protagonista Diego Dalla Palma, tra i più famosi make up artist italiani, che ha messo a disposizione del pubblico la sua esperienza e profonda conoscenza del mondo della bellezza. Tema dell’incontro è stato l’evoluzione del make up dagli anni ‘80 fino ad oggi: il suo valore culturale e sociale, la capacità di dettare nuovi trend, l’influenza esercitata sui consumi quotidiani fino l’avvento di nuove soluzioni sempre più green ed eco-friendly. Un’occasione per parlare di tendenze e di novità in campo cosmetico, ma soprattutto un momento di riflessione su come il benessere fisico e la qualità della vita possano essere compromesse quotidianamente da stili di vita scorretti.«Il motivo che mi ha spinto ad accogliere l’invito è la convinzione che anche nel mondo della cosmetica l’innovazione sia un tema importante e naturalmente condiviso. Innovare significa accettare la sfida di cambiare e la mia esperienza professionale mi ha portato spesso di fronte alla scelta di nuovi prodotti, a cambiamenti dettati dai beauty trend, all’evoluzione delle tecniche adottate per rendere le donne sempre più belle», afferma Dalla Palma.