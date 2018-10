Serata di beneficenza a Sorrento per i terremotati di Amatrice

Lunedì 8 Ottobre 2018, 13:51

SORRENTO - Attori, danzatori, musicisti, pittori, poeti e scrittori: tutti uniti per Amatrice, il piccolo centro in provincia di Rieti devastato dal terremoto nel 2016 e nel 2017 e oggi ancora alle prese con la delicata fase della ricostruzione. Ai suoi abitanti è dedicata "Dritto al cuore", la serata di beneficenza in programma mercoledì alle 19 nel Teatro Sant'Antonino (adiacente alla cattedrale). Alla kermesse, condotta da Gigione Maresca e Carlo Alfaro, prenderanno parte attori come Benito Gaudino Raimo e Fulvio Palmieri con il maestro Nighi Mellino e i ragazzi del liceo scientifico Gaetano Salvemini. Spazio anche alla musica con la cantante Francesca Maresca e altri interpreti del calibro di Cristian Faro, Antonio Tarantino, Rosalba Spagnuolo, Franco Cesarano, Rosario Lotito e i ragazzi del liceo artistico Francesco Grandi, mentre le coreografie saranno a cura di Spazio Danza Sorrento. Non mancheranno la poesia, con Luigi Leone e Annamaria Farricelli, la pittura, con Palma Cappuro e Anna Esposito, e altri ospiti come Lisa Foglia Lotus, in rappresentanza dell'associazione “Dritto al cuore”, e i ragazzi della scuola On Broadway di Sorrento. Gli artisti saranno coordinati da Carla Agrillo con lo speciale contributo di Eleonora Di Maio in regia. Nel corso della serata sarà presentato il libro di Monica Capanna e Sonia Mascioli "Le ricette di laboratorio Amatrice": il ricavato della vendita sarà devoluto a progetti di rilancio del borgo in provincia di Rieti.