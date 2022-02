Afragola, «La battaglia di Andrea» organizza un corso di primo soccorso e disostruzione

Un corso gratuito di primo soccorso e di disostruzione pediatrica e per adulti, destinato ai familiari di bambini disabili è stato organizzato da «La battaglia di Andrea», ad Afragola, in provincia di Napoli, con il patrocinio morale del comune di Afragola e la partnership con la protezione civile «Le Aquile» di Casoria. L'appuntamento è per lunedì 14 febbraio. «Molto spesso la paura più grande è che tuo figlio si possa strozzare con cibo o oggetti piccoli - dice Asia Maraucci, presidente de “La Battaglia di Andrea” - specie per i bambini che stanno iniziando la masticazione o che comunque hanno problemi nel deglutire.

Questo è un problema che ci siamo posti noi per primi, ed ecco che abbiamo deciso di frequentare un corso per imparare, e proprio perché sappiamo che è un problema comune - prosegue - abbiamo deciso di estenderlo ad altri genitori, perché purtroppo i nostri problemi, sono i loro stessi problemi, e noi, nel nostro piccolo, vogliamo aiutarli, rendendoci utili e organizzando questo corso gratuito che si terrà nei locali della biblioteca di Afragola grazie al patrocinio morale del comune che ha creduto in questa splendida iniziativa, iniziativa piaciuta subito ad Umberto Simonetti, presidente della protezione civile “Le Aquile” di Casoria, il quale subito ci ha dato la sua disponibilità per tenere i corsi».

«Il nostro scopo - conclude Maraucci - è estenderci con questa iniziativa, riuscendo a formare quanti più genitori possibili, ed estenderci ed aiutare anche le categorie professionali che hanno a che fare con bambini disabili con corsi, full immersion e corsi di aggiornamento; la sicurezza e il benessere dei nostri piccoli deve stare al primo posto».