Oggi pomeriggio, alle ore 17, l’associazione “La battaglia di Andrea” presenterà, nella biblioteca comunale di Afragola, una nuova iniziativa volta ad aiutare i genitori di bambini disabili.

Il progetto prevede la diffusione di un laccetto attaccato ad una collana da mostrare agli organi competenti per richiedere maggiore assistenza nel rispetto della legge 104/92, il cui obiettivo è l’abrogazione delle cause invalidati, promuovendo l’autonomia, la socializzazione e l’integrazione.

La presidentessa dell’associazione “La battaglia di Andrea”, Asia Martucci, a tal proposito ha dichiarato: «Il laccetto di Andrea è un modo per sottolineare i diritti fondamentali di chi è affetto da disabilità invisibile, troppo spesso calpestati da chi non li conosce e da chi finge di non conoscerli. Servirà a evidenziare ciò che è previsto dalla legge 104/92, e non sostituirà mai i documenti ufficiali rilasciati da enti pubblici, servirà solo da 'salvagente' quando si è in difficoltà e non si possono tirar fuori documenti o alzare la voce per chiedere aiuto, basterà mostrarlo per farsi capire e riceverlo, un aiuto che è già un diritto e non un privilegio».

La presentazione si terrà proprio nel secondo anniversario del giorno in cui Andrea (da cui nasce il nome dell’associazione), bambino autistico, fu escluso da una recita scolastica perché ritenuto incapace di cantare. All’evento saranno presenti il sindaco di Afragola Antonio Pannone, il vicesindaco Pina Castiello, l'europarlamentare on. Chiara Gemma, l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Afragola Francesco Di Micco e la dottoressa Immacolata Davide, direttrice dell’Istituto comprensivo G. Marconi che accolse il piccolo Andrea dopo aver subito l’atto discriminatorio.