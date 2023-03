L'8 marzo l'europarlamentare Gemma insieme ai responsabili de «La Battaglia di Andrea» all'Aias

Dopo l'intervento del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, arriva in soccorso dei piccoli anche l'europarlamentare Chiara Gemma (gruppo ECR) che nei giorni scorsi si è messa in contatto con l'associazione «La Battaglia di Andrea».

«Conosco benissimo l'associazione - dichiara Chiara Gemma - ho avuto modo di seguire in tutto questo periodo la vicenda, e dopo aver parlato con il vicepresidente Concilio prima e con il ministro Locatelli poi, ho raggiunto telefonicamente l'associazione per approfondire il caso, mercoledì 8 marzo alle 15:00 sarò ad Afragola da loro, che mi accompagneranno nella sede dell’Aias di Afragola». L'onorevole Gemma da sempre é vicina alle vicende e iniziative dell'associazione.

«Abbiamo spiegato a Chiara Gemma tutta la situazione nei minimi dettagli - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - lei ci conosce benissimo e sa che non molliamo la presa finché non riusciamo a dare giustizia alle persone fragili in difficoltà, siamo felici della sua telefonata e soprattutto del suo arrivo da noi - prosegue - vuole conoscere i bambini del centro e dare anche il suo contributo per la risoluzione del problema, siamo certi che questa storia si risolverà, ma vorremmo si concludesse quanto prima, poiché arrivati a questo punto, nessuno potrà restituire le terapie perse ai bambini, ed è proprio per questo che c'è stato anche l'intervento dell'avvocato Sergio Pisani. Il nostro sogno – conclude - è vedere assieme da noi, quanto prima, il Ministro Alessandra Locatelli e l’onorevole Chiara Gemma per ri-accogliere i bambini dimessi e festeggiare insieme a loro».

Intanto ieri il presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Afragola Benito Zanfardino, insieme alla consigliera Chiara Nespoli, ha voluto incontrare il direttore dell’Aias di Afragola Ciro Salzano.