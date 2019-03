«Insieme senza barriere», a Capri si gioca con i mattoncini Lego

Giovedì 21 Marzo 2019, 20:02 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 20:08

Insieme senza barriere edizione 2019. Il progetto di inclusione sociale della sezione di Capri, ha organizzato quest’anno una due giorni di divertimento con i mattoncini LEGO. L’evento è promosso dall’Associazione a tutela dei disabili “Capri senza barriere” in collaborazione con “Sleghiamo la fantasia”, il patrocinio del Comune di Capri ed il supporto del Porto Turistico isolano. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 marzo a partire dalle ore 10.30 nel teatro del Grand Hotel Quisisana dove circa 300 bambini d’età tra i sei ed i tredici anni si impegneranno nella creazione di un mosaico raffigurante un “pezzo” di Capri. All’interno della due giorni si terrà il concorso “Slega la fantasia” dove i patiti degli intramontabili mattoncini parteciperanno dando libero sfogo alla loro creatività. Partecipano al concorso gli alunni della scuola primaria dai 6 ai 10 anni, e quelli della scuola secondaria dagli 11 ai 13 anni. L’opera vincitrice resterà esposta durante tutto il tempo della manifestazione. Il Presidente dell’associazione “Senza Barriere” Michele Lembo, soddisfatto del successo già ottenuto nella prima edizione, dichiara che quella di quest’anno sarà ancora più partecipata ed ha sottolineato che: “non ci stancheremo mai di ripetere che il primo passo per combattere l'emarginazione sociale è l'integrazione. Un elemento importante per costruire una società inclusiva, ed è fondamentale coinvolgere in questi progetto le nuove generazioni”. Appuntamento dunque Sabato 23 marzo nel blasonato teatro del Gran Hotel Quisisana, progettato da Giò Ponti, che per la prima volta sarà affollato di bambini desiderosi di divertirsi e stare insieme, grazie all’iniziativa di Capri senza Barriere con i mattoncini LEGO.