L'associazione “La battaglia di Andrea” ospite su Rai1 per parlare dei diritti dei disabili

É presente in tutta Italia l'associazione per i diritti dei disabili “La battaglia di Andrea”. Gli attivisti Maraucci e Concilio stanno seguendo contemporaneamente diverse vicende in più città italiane, vicende che ieri mattina sono state raccontate nel programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane.

«Non abbiamo limiti o confini» dichiara il presidente Asia Maraucci «accogliamo le segnalazioni da qualunque città arrivano e aiutiamo le famiglia a combattere, innanzitutto denunciando. Le aiutiamo in tutto,» prosegue «gli diamo sostegno del nostro avvocato Sergio Pisani e ogni tipo di aiuto di cui hanno bisogno. Ci teniamo a sottolineare però» conclude «che non tutte le scuole si comportano male, ma ci sono tante scuole che funzionano benissimo. Il problema spesso, sono i singoli, questi singoli che sporcano chi lavora bene. Le nostre battaglie servono a tutelare i bambini disabili assieme ai loro familiari, ma anche le scuole che funzionano bene».