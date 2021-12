Caivano, Parco verde e Rione sanità: insieme per il gran concerto della rinascita

Al Parco verde di Caivano tutto pronto per il concerto natalizio con i giovani della “Sanitansamble” del Rione Sanità di Napoli, organizzato dai ragazzi dell’associazione “I Giovani Della Speranza”.

L’atteso evento musicale, dal titolo “inCanto”, si terrà mercoledì 29 dicembre (inizio ore 19), presso la chiesa di San Paolo Apostolo di don Maurizio Patriciello.

La kermesse servirà a portare, dopo la pandemia causata dal covid-19, una luce di speranza per il rilancio del territorio.

La “Sanitansamble” è formata un’ottantina di giovani, tra bambini e adolescenti dai 7 ai 24 anni, musicisti di due formazioni orchestrali (Orchestra Junior e Orchestra Giovanile), magistralmente diretti da 14 maestri, sotto la supervisione del maestro Paolo Acunzo.

Il gruppo di musicisti ha portato avanti in questi anni un percorso di grande successo, che li ha visti esibirsi in moltissimi prestigiosi eventi e concerti in teatri locali e nazionali.

Ma non finisce qui. La “Sanitansamble” si è esibita, tra gli altri, anche davanti a Papa Francesco, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano.

Per l’ingresso è obbligatorio esibire i super green pass.