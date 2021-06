Con un calcio alla camorra si sogna di diventare i futuri Insigne e Immobile

Un «calcio alla camorra» è lo slogan dei minori a rischio che scelgono di stare dalla parte dei «buoni». Insigne e Immobile gli eroi dei bambini che sognano un futuro fondato sulla legalità iniziando a dare un calcio al pallone e alla camorra. Per togliere i bambini dalla strada, e «decimare» i baby camorristi che don Luigi Merola ha avviato i lavori di ristrutturazione del campetto di calcio della sua fondazione A' voce d'è creature di Pompei e Napoli.

«Lo sport è un valido strumento per stimolare i bambini a crescere con sani valori», ha evidenziato don Luigi. «Sono partiti i lavori di ristrutturazione del campo di calcetto per i miei bambini. Avrà un nuovo manto erboso con irrigazione e un impianto d’illuminazione a led. Abbiamo avuto un contributo da Unicredit, il restante della spesa arriverà come sempre da privati! Le difficoltà economiche sono tante, chiunque può aiutarci donando anche solo 10 euro. Sul sito ufficiale della fondazione www.avocedecreature.it troverete iban e conto corrente. Grazie di cuore».