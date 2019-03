Martedì 26 Marzo 2019, 19:00

Nei locali dell'Isis Vittorio Veneto s'è tenuto un convegno di carattere didattico-giuridico con due esimi rappresentanti delle istituzioni, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone e il procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord Domenico Airoma. Spettatori attenti e interessati gli alunni della scuola che, con solerte attenzione, hanno seguito il percorso formativo che i due intervenienti hanno proposto e al termine di questo hanno indirizzato domande pertinenti ai due magistrati, che si sono profusi nel fornire i loro autorevoli pareri strappando anche qualche sorriso. In un istituto di frontiera come quello di Scampia, diretto dalla preside Olimpia Pasolini, è andata così in scena una lezione sulla legalità che ha rappresentato un importante baluardo nei confronti di una delinquenza dilagante che colpisce prevalentemente le periferie come quella nella quale è ubicata la scuola in questione.