Centro di prima accoglienza, arriva la lavanderia sociale con otto lavatrici industriali

Il centro comunale di prima accoglienza per persone senza fissa dimora, situato in via de Blasiis, si rinnova: «Sono arrivate in questi giorni – dichiara l'assessore alle Politiche Sociali Monica Buonanno – otto lavatrici industriali, acquistate con le risorse del Pon Metro 2014-2020. In questo modo, possiamo ampliare e rinnovare l'offerta dei servizi rivolti ai cittadini più fragili: con gli ultimi lavori di rinnovamento, abbiamo realizzato nella struttura un locale adibito a lavanderia sociale, con spazi appropriati e adeguati alla normativa vigente in misura di prevenzione dal virus covid 19».



«Il centro di accoglienza, che dopo 25 anni è stato trasformato in residenziale per circa 60 persone, assicura interventi di primo contatto e percorsi di reinserimento sociale. Insieme al Drop In – Spazio Docce e Lavanderia di via Tanucci stiamo lavorando per rendere più agevole la città anche per chi vive per strada: vogliamo mettere a disposizione spazi dedicati alla cura di sé, della propria igiene personale, del proprio aspetto, come primo passo per intraprendere percorsi di reinserimento sociale. E su questa direzione – continua l'assessore – presto verrà per indetta la gara rivolta al progetto “Percorsi di Autonomia Guidata Adulti in Difficoltà”, anch’esso finanziato con risorse del Pon Metro 2014-2020».



«I percorsi che stiamo ponendo in essere, con notevole sforzo ed impegno, sono mirati alla creazione di nuove opportunità per chi, per i più svariati motivi, è finito ai margini della società, ed è la dimostrazione che non vogliamo lasciare nessuno indietro. Iniziative come questa vanno proprio in questa direzione: formazione di competenze, inserimento sociale, recupero del proprio io e - dove persa - dell'autostima. Lo facciamo creando un vero e proprio contesto 'lavorativo', per un periodo limitato, in cui i cittadini con fragilità sono accompagnati in un percorso comunque autonomo da equipe con specifiche competenze educative». Ultimo aggiornamento: 19:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA